РИАМО - 21 фев. Сотрудники стоек Московского метрополитена «Живое общение» дали пассажирам более 10 тысяч консультаций за время закрытия участка Сокольнической линии, чаще всего люди обращаются за информацией на станции «Комсомольская», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной подземки.

«Сотрудники информационных стоек «Живое общение» проконсультировали более 10 тысяч пассажиров за время закрытия пяти станций Сокольнической линии. Более 2 тысяч обращений пассажиров касались альтернативных маршрутов следования до закрытых станций метро», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии легла дополнительная нагрузка. Поэтому чаще всего пассажиры обращаются на информационную стойку станции «Комсомольская». За четыре дня закрытия участка Сокольнической линии сотрудники обработали почти 900 обращений - в три раза больше, чем за такой же период в феврале прошлого года.

«О временном закрытии пассажиров заранее проинформировали более 2,4 тысячи плакатов в метро и МЦК, рядом с закрытыми станциями установлено порядка 200 навигационных стоек, около 100 инспекторов ЦОМП помогают построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов», - добавил представитель пресс-службы.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

Закрытие участка организовано по просьбе департамента строительства Москвы. С открытием БКЛ нагрузка на «Комсомольскую» Сокольнической и Кольцевой линий снизится на 10%.

Для пассажиров работают мобильные кассы, где можно купить билет на одну поездку. Между станциями «Комсомольская» и «Черкизовская» ходят бесплатные автобусы «КМ» с интервалом 1 минута и бесплатно работает трамвай №13 с интервалом движения до 5 минут. Кроме того, в период закрытия участка Сокольнической линии на станции Локомотив МЦК организована бесплатная раздача горячего чая, палатка находится прямо на выходе со станции.