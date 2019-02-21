РИАМО – 21 фев. Глава регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил с получением ордена Дружбы «За вклад в развитие законотворческой деятельности» депутата Мособлдумы Николая Черкасова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил в четверг государственные и региональные награды в преддверии Дня защитника Отечества, в частности, орден Дружбы получил Черкасов.

«От всей души поздравляю Николая Ивановича Черкасова с вручением высокой награды – ордена Дружбы «За вклад в развитие законотворческой деятельности»! Это заслуженная оценка Вашей работы на благо региона на протяжении долгих лет», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Брынцалов пожелал коллеге благополучия и новых успехов в труде на благо Подмосковья.