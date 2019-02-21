РИАМО – 21 фев. Глава городского округа Ступино, член партии «Единая Россия» Вера Назарова доложила о результатах деятельности за 2018 год, кроме того, были обозначены задачи на текущий период, основным приоритетом остается жилищная политика, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее прошло расширенное заседание совета депутатов городского округа. Его провели под под председательством председателя окружного совета депутатов, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Павла Челпана.

«На заседании также присутствовали руководитель главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области в ранге министра Вадим Соков, депутат Московской областной думы, член политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Голубев, представители администрации округа, общественных организаций, руководители предприятий и учреждений», – говорится в сообщении.

Назарова отметила, что в 2018 году удалось увеличить доходы бюджета округа благодаря созданию оптимальной структуры расходной части бюджета и серьезной работе по увеличению доходного потенциала муниципального образования.

«Муниципалитет на пять позиций улучшил свое положение в областном рейтинге и занял 25 место из 60 в числе стабильно развивающихся муниципалитетов региона. Округ сохранил лидирующие позиции в Московской области по объемам промышленного производства, удельному весу инновационной продукции, сальдированному финансовому результату, в социальной сфере», – дополнила Назарова.

Глава округа доложила о результатах работы за 2018 год в таких отраслях, как экономика, малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, спорт, работа с молодежью, экология, ремонт дорог, ЖКХ, культура и других.

«Наша цель – повышение реальных доходов жителей округа. Обеспечить ее достижение возможно при условии роста нашей экономики. Создание условий для привлечения средних и крупных инвесторов, в том числе резидентов в существующие индустриальные парки, особую экономическую зону «Ступино-квадрат» и промышленные площадки остается нашей основной задачей на текущий год и среднесрочную перспективу», – заверила Назарова.

В числе других задач она перечислила создание не менее 600 новых рабочих мест и ввод в эксплуатацию как минимум двух промышленных объектов, ввод в сельскохозяйственный оборот 4 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Кроме того, планируется начало реализации трех концепций создания и благоустройства парков культуры и отдыха в поселке Малино, городе Ступино и поселке Михнево.

«На очереди – пять концепций благоустройства общественных территорий: «Площадь металлургов», «Храмовая площадь», «Сквер Новикова», сквер в селе Хатунь, сквер вокруг пруда в поселке Михнево», – дополнила Назарова.

Однако первостепенной задачей остается переселение людей из аварийного жилья в рамках приоритетного муниципального проекта, рассчитанного на период до 2020 года.

«За это время планируется переселить 1222 жителя, проживающего в 488 помещениях общей площадью около 15 тысяч квадратных метров», – заявила Назаврова.

Глава округа поблагодарила за помощь и поддержку губернатора и правительство региона, областной парламент, местное отделение партии «Единая Россия».