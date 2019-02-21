РИАМО - 21 фев. По итогам 2018 года в Подмосковье арестовали меховые изделия на сумму более 2,1 миллиона рублей и изъяли из оборота 861 изделие на сумму свыше 75,5 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Всего в прошлом году ведомство провело 499 проверки, и в 82% случаев были выявлены нарушения требований законодательства в части реализации обезличенного товара либо товара, на маркировке которого отсутствовала информация на русском языке, отсутствие в маркировочных ярлыках информации о наименовании и местонахождении изготовителя/поставщика, даты изготовления, отсутствия в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии.

«В рамках надзорных мероприятий проинспектировано более 10 тысяч изделий из меха, из которых специалистами управления арестовано 75 изделий на сумму более 2,1 миллиона рублей, изъято из оборота предписаниями 861 изделие на сумму свыше 75,5 миллионов рублей до приведения маркировки в соответствие с требованиями законодательства», – отмечается в сообщении.

К административной ответственности привлечены 413 хозяйствующих субъектов в виде наложения административных штрафов на общую сумму более 9,6 миллиона рублей. В судебные органы передали 19 материалов дел, по которым судами приняты решения о привлечении хозяйствующих субъектов к административной ответственности и назначении наказаний в виде предупреждений, штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения – 17 единиц меховых изделий общей стоимостью 190 тысяч рублей.