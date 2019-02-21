РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. В подмосковном Красногорске разыскивают Марию Квашнину, местонахождение которой не известно с 6 февраля, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Квашнина (Климачева) Мария Михайловна, 36 лет. С 6 февраля 2019 года ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые волосы. Особая примета: ходит с костылем.

Квашнина была одета в красную спортивную куртку, широкие спортивные штаны, ботинки с мехом, белую вязаную шапку с узором.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или «112», – заключается в сообщении.