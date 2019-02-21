РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции напомнили старшеклассникам из подмосковного Домодедова об административной и уголовной ответственностях за совершение правонарушений и преступлений, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних по городскому округу Домодедово совместно с участковыми проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Условник». Его цель – повышение эффективности работы по профилактике противоправного поведения подростков, в том числе ранее судимых за совершение преступлений, пропаганда здорового образа жизни.

«В рамках данного мероприятия полицейские провели беседу с учениками старших классов Домодедовской средней общеобразовательной школы №1. Стражи порядка напомнили учащимся об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, о вреде табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. Затронули вопросы ответственности нарушения закона «О тишине», – говорится в сообщении.

Старшеклассники проявили интерес к беседе, задавали вопросы полицейским, на которые получили исчерпывающие ответы.

По окончании встречи стражей порядка поблагодарили за полезную информацию, сделали совместные фотографии.