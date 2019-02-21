РИАМО – 21 фев. С 28 февраля по 3 марта ВДНХ приглашает всех любителей активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты на международную выставку «Охота и рыболовство на Руси», в которой примут участие более 900 компаний со всего мира, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Гостей 75-го павильона ждут новинки от лучших мировых и отечественных брендов, мастер-классы по рыбной ловле и установке палаток, встречи с популярными путешественниками и блогерами.

«Общая площадь экспозиции составит 15 тысяч квадратных метров. В зале А будет представлен широкий выбор товаров для профессионального, любительского и спортивного рыболовства: спиннинги, удилища, сети, леска, катушки, поплавки, приманки, прикормка, а также специальная обувь, влагозащитная одежда и аксессуары», – отмечается в сообщении.

Катера, лодки, снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, мотоциклы и скутеры — все разнообразие транспортных средств для активного туризма и отдыха можно будет увидеть в зале В.

«Для поклонников охоты на выставку привезут лучшие образцы оружия и разнообразное охотничье снаряжение», – подчеркивается в сообщении.

Производители ножей и клинковых изделий представят свою продукцию на первом этаже зала С.

«Здесь же можно будет увидеть и авторские работы частных мастеров. Любителей приключенческих экспедиций привлекут стенды туристических компаний и баз отдыха, где они смогут узнать об уникальных путешествиях по России и за ее пределами и даже принять в них участие», – добавляется в сообщении.

На втором этаже развернется ярмарка продукции охотничьих и рыболовных хозяйств. Гости смогут попробовать белорусские деликатесы, дальневосточные морепродукты, традиционные чувашские колбасные изделия, грибы, мед, чай, а также приобрести товары для здоровья и красоты из разных регионов России.

«Деловая программа выставки «Охота и рыболовство на Руси» традиционно рассчитана на широкий круг посетителей. Специалисты примут участие в круглом столе: «Детский туризм как инструмент формирования здорового поколения» и бизнес-конференции #DigitalРыбалка 3.0 «Цифровые технологии и маркетинг», посвященной вопросам продвижения малого и среднего бизнеса в социальных сетях», – поясняется в материале.

Специальную программу для юных любителей походов подготовил Союз организаторов детского активного туризма.

«Опытные вожатые и инструкторы научат всех желающих быстро устанавливать палатку, вязать страховочные узлы, разводить огонь и делать компас из подручных средств», – дополняется в сообщении.

Ежедневно на сцене в холле павильона №75 будут проходить встречи с популярными блогерами и ведущими YouTube-каналов рыболовно-охотничьей тематики.

«Кроме того, гостей ждут интересные презентации и мастер-классы на стендах участников, показы фильмов, посвященных экстремальным и приключенческим видам спорта и дикой природе, награждение победителей ежегодного конкурса товаров и услуг российских производителей», – заключается в сообщении.

Дети до 12 лет смогут попасть на мероприятие бесплатно.