РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска неизвестные на автомобиле сломали трассу школы олимпийского резерва по лыжным гонкам, родители юных спортсменов начали собирать подписи для того, чтобы огородить место примыкания трассы к автодороге, сообщил «РИАМО в Подольске» член инициативной группы Андрей Ухов.

«Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам каждую зиму создает трассу в Дубровицком лесу, рядом проходит автодорога из поселка Дубровицы в деревню Луковня, которая находится в ведении «Мосавтодора». В одном месте дорога близко прилегает к трассе, и неизвестные водители начали регулярно съезжать с дороги и кататься по лыжне, тем самым уничтожая ее», – сказал Ухов.

Он добавил, что недавно после такого катания образовалось месиво, в которое попали взрослые лыжники, съезжая с горки, пострадавших не было.

По словам Ухова, родители учеников спортивной школы организовали инициативную группу и собирают подписи в «Мосавтодор», чтобы у дороги поставили ограждение длиной около 50 метров, и водители не смогли заезжать в лес на лыжню.

Желающие поставить подпись могут обращаться в спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам в поселке Дубровицы, дом №50. Также подписи будут собирать 8 марта во время проведения Подольской лыжни, после чего заявление направят в «Мосавтодор».