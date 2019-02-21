РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В Подольске начальник штаба Главного управления МВД России по Московской области Андрей Зеленов проведет прием граждан 22 февраля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В Подольске 22 февраля в здании УМВД России по горокругу с 16:00 до 18:00 состоится прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по Московской области полковником внутренней службы Андреем Зеленовым», – говорится в сообщении.

Встреча с жителями пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом 84.

Записаться на прием и получить подробную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59.