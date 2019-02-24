РИАМО – 24 фев. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил необходимость снижения выбросов в атмосферу на 20%, достичь таких показателей вполне реально, сообщила РИАМО доктор экономических наук, академик РАЕН, профессор кафедры государственного регулирования экономики института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Ольга Маликова.

«В послании президента РФ акцентировано внимание на ключевых экологических проблемах страны – стимулировании промышленных предприятий к переходу на наилучшие доступные технологии и снижение объемов накопления отходов. Переход крупных предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ) может заметно улучшить экологическую ситуацию за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращения сбросов сточных вод, минимизации образования отходов», - сказала Маликова.

По ее словам, в случае успешного массового внедрения НДТ, если удастся тиражировать опыт компаний-лидеров, возможно заметное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Она отметила, что 20% снижение выбросов двуокиси углерода в атмосферу в принципе является достижимой целью - во всяком случае той целью, к которой надо стремиться.

По словам эксперта, это важно и в силу того обстоятельства, что на подобные цифры ориентируются соседние страны. В стратегии ЕС 20/20/20 ставилась задача снижения к 2020 году в странах Евросоюза выбросов парниковых газов на 20%.

«Не менее важной представляется проблема оптимизации процессов сбора отходов и ликвидации свалок. Свалки создают огромные неудобства для жителей близлежащих городов и поселков и наносят колоссальный ущерб окружающей среде и здоровью граждан», - подчеркнула эксперт.

Маликова добавила, что принципиально важно стимулировать процессы раздельного складирования отходов. Это позволит получать двойной выигрыш – снижение нагрузок на окружающую среду и получение ценного вторичного сырья. В конечном счете решение экологических проблем может способствовать гармонизации пространственного развития страны, улучшению качества жизни.

Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 20 февраля. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

В частности, Путин подчеркнул, что в 12 самых проблемных с экологической точки зрения городах страны за шесть лет объем загрязняющих атмосферу выбросов должен сократиться не менее чем на 20%.