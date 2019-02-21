РИАМО - 21 фев. В столице 24 февраля перекроют Пушкинскую, Андреевскую и Воробьевскую набережные из-за велопробега, посвященного 112-летию РЭУ имени Г.В. Плеханова, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением велопробега, приуроченного к празднованию 112-й годовщины РЭУ им. Г.В. Плеханова. Участки: Пушкинская набережная, Андреевская набережная и Воробьевская набережная. Период: 24 февраля с 12:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Данные дороги перекроют полностью для движения транспорта.

Согласно информации на сайте вуза, велопробег стартует и финиширует в парке культуры и отдыха имени Горького на Пушкинской набережной. Велосипедисты дружной колонной стартуют в 12:00. Организаторы рекомендуют приезжать заранее, чтобы ознакомиться с правилами, разогреться перед поездкой, поиграть в игры, а также выпить горячего чая с плюшками.

Маршрут велопробега пройдет по набережной вдоль реки Москвы – все расстояние велосипедисты проедут по велосипедным дорожкам, поэтому путь будет комфортный и безопасный. Всего участники велопробега преодолеют 12 километров

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