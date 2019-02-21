РИАМО - 21 фев. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест до 14 августа Игорю Подпорину, которого обвиняют в повреждении рамы и полотна картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» в Третьяковской галерее, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил арест Игорю Подпорину до 14 августа», - сказал собеседник агентства.

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама. Мужчина объяснил свой поступок тем, что до этого выпил 100 граммов водки в буфете.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.