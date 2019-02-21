РИАМО - 21 фев. Автомобилистов столицы предупредили, что 22 февраля ожидаются усиление ветра и метель, рекомендуется не оставлять машины возле деревьев и рекламных щитов, сообщается на сайте московского паркинга.

В столице 22 февраля ожидаются снег, метель, порывы ветра до 21 метра в секунду и гололедица.

«Призываем автовладельцев быть внимательными на дорогах, а также при парковке. Не оставляйте машины возле деревьев и рекламных щитов», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики продлили «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на 22 февраля из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду и метели.