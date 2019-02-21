РИАМО – 21 фев. Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева посетила предпремьерный показ мюзикла «Стиляги» в Театре Наций, она также анонсировала проведение двух премьер в рамках акции «Подмосковная афиша московских театров. Памяти Олега Табакова», говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры Подмосковья.

Спектакль поставил двукратный лауреат премии «Золотая маска» режиссер Алексей Франдетти.

«Его постановки идут на сцене Большого театра, МХТ имени Чехова и Театра на Таганке. В 2019 году впервые спектакль Франдетти будет выпущен в Московской области – премьера мюзикла «Питер Пэн» состоится в Московском областном государственном театре юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой», – отмечается в сообщении.

В фойе Театра Наций гости премьеры перемещались в настоящие 50-е – играл живой оркестр, в буфете предлагали советские конфеты и газировку из аутентичного стеклянного аппарата.

«Мы очень рады, что Театр Наций участвует в нашей акции «Подмосковная афиша московских театров. Памяти Олега Табакова» с двумя своими очень яркими спектаклями. На сцене дома культуры в Подольске будет показан спектакль «Жанна» с Ингеборгой Дапкунайте и «Метод Гренхольма», где играет Виктория Толстоганова», – отметила Ширалиева.

В Московской области одним из главных событий Года театра станет акция «Подмосковная афиша московских театров», которая будет посвящена памяти Олега Табакова. С марта по май актеры МХТ имени Чехова сыграют восемь спектаклей в Зарайске, Чехове, Серпухове и Дубне. В мае в Королеве покажет спектакли театр имени Пушкина, а в Подольске – Театр наций.