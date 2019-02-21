РИАМО - 21 фев. Строительство трех птичников для выращивания бройлеров завершено в зоне В-юг птицефабрики «Элинар-Бройлер» в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объекты построены в рамках пятого этапа и предназначены для клеточного содержания цыплят бройлеров. Площадь каждого одноэтажного птичника составляет 2088 квадратных метров. Предполагается, что в одном птичнике будет размещено порядка 98 тысяч птиц одновременно», – отмечается в сообщении.

Благоустройство территории отвечает всем необходимым современным стандартам. Застройщиком выступает ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» на средства инвестора.

«В рамках расширения основных производственных площадей птицеводческого комплекса на территории птицефабрики предусмотрено возведение 16 птичников. Сегодня ЗОСы выданы 13 птичникам, строительство еще трех планируется завершить до конца этого года», – уточнил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.