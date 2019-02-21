РИАМО – 21 фев. Мособлдума подготовит обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о законодательном закреплении понятия «лыжная трасса», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта в рамках расширенного заседания принял решение подготовить обращение к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

«Обращение предполагает, что в постановление правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» будут дополнительно включены лыжные трассы», – отмечается в материале.

В конце января этого года комитет провел выездное заседание на тему развития лыжного спорта на территории Московской области. По итогам заседания было отмечено, что актуальной на сегодняшний день проблемой является оформление лыжных трасс, которые находятся на землях лесного фонда.

«Все лыжные базы не имеют возможности указывать лыжные трассы на плане в целевом разделе проекта освоения лесов. Что создает ряд существенных проблем. Так, деятельность этих организаций может расцениваться как незаконная. Невыполнение гражданами, юридическими лицами лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи», – уточняется в сообщении.

Кроме того, невозможность указания лыжной трассы на плане проекта освоения лесного участка не придает ей законного статуса спортивного сооружения, на котором спортсмену гарантируются его права на безопасные занятия спортом.

«В соответствии с законодательством, в проекте освоения лесов на плане отображаются объекты рекреации, перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ «Об утверждении перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»», – добавляется в пресс-релизе.

Данный перечень не предусматривает объектов, которые бы предоставляли возможность указывать на плане лесного участка спортивную трассу лыжных видов спорта.

При этом отмечается, что лыжную трассу можно подготавливать на имеющихся дорогах лесной инфраструктуры не связанных с рекреацией и не задействованных в зимнее время для ежедневных хозяйственных нужд.

«В связи с этим, предложено добавить объект «лыжная трасса, лыже – роллерная трасса и велосипедная трасса» в постановление от 3 декабря 2014 года №1300. В перечне постановления в настоящее время закреплены такие объекты, как спортивные и детские площадки, сезонные аттракционы, пункты проката спортивного инвентаря, площадки для выгула собак, лодочные станции», – резюмируется в сообщении.