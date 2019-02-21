РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В подмосковном Подольске отремонтировали сломанную детскую качалку на игровой площадке в лесопарке «Березки», сообщается на интернет-портале «Добродел».

На интернет-портал поступило обращение с жалобой на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке в лесопарке «Березки». В частности, на сломанную детскую качалку с отломанным элементом. В обращении отмечалось, что дети могут получить травмы.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение и сообщает, что 21 февраля по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.