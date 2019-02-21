РИАМО – 21 фев. Госавтоинспекторы Богородского городского округа в ходе открытого урока напомнили студентам о необходимости соблюдать правила дорожного движения (ПДД), сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Ногинское» совместно с членом общественного совета Александром Щербаковым провели акцию «Культурным на дороге быть обязан!», в рамках которой состоялся открытый урок по безопасности дорожного движения для студентов Богородского городского округа», – говорится в сообщении.

Цель мероприятия – проинформировать участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил, а также привлечь внимание к проблемам пешеходов и сложности перехода проезжей части.

«В ходе проведения акции сотрудники полиции рассказали студентам о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД, а также об административной и уголовной ответственности за их нарушение», – дополняется в материале.

Ребятам также показали информационно-пропагандистский фильм, после его просмотра были разобраны основные причины ДТП.

По итогам мероприятия студенты и преподаватели поблагодарили полицейских и члена общественного совета Щербакова за познавательную встречу.