РИАМО - 21 фев. Инспекторы Россельхознадзора выявили небезопасную продукцию животного происхождения и нарушения технических регламентов при проверке производителя мясной продукции в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2018 года управление провело внеплановую проверку на соблюдение требований ветеринарного законодательства в отношении ООО «Крестьянский двор» в Коломенском городском округе. Предприятие осуществляет деятельность по убою скота, закупке и хранению сырья животного происхождения, производству и реализации мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.

«Управление Россельхознадзора установило факты нарушения требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», – отмечается в сообщении.

Помещение убойного цеха организации находится в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии. Хранение мясной продукции в холодильных и морозильных камерах предприятия осуществляется без учета технологических разрывов, на расстоянии менее 30 сантиметров от стен камеры. В холодильных камерах продукты убоя хранятся в условиях соприкосновения друг с другом.

Специалисты службы установили, что в производственном помещении (цех обвалки и жиловки) значения температуры достигают свыше 12 градусов. Кроме того, на предприятии не обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции.

В колбасе вареной «Докторской» категории А обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В составе сарделек говяжьих категории А и колбасы «Краковской» категории Б выявлено наличие незаявленного мяса курицы и мяса свиньи. В составе колбасы «Московской» категории А найдено незаявленное мясо курицы.

«За нарушения <…> ООО «Крестьянский двор» будет привлечено к административной ответственности, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», – заключается в материале.