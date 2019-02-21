РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции в Раменском районе задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже электроинструмента, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России «Раменское» с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница, она сообщила о краже электроинструмента из принадлежащего ей дома в деревне Клишева. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть ранее судимый 33-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.