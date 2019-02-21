РИАМО – 21 фев. Более 3,4 тысячи кубометров снега вывезли по предписаниям Госадмтехнадзора в Серпухове, в регионе реализуется акция «Зимняя уборка», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В поднадзорную территорию территориального отдела №26 Госадмтехнадзора Московской области входят городские округа Серпухов, Протвино и Пущино. По результатам надзора за ходом зимней уборки в вышеупомянутых городских округах за указанный период по предписаниям инспекторов территориального отдела №26 Госадмтехнадзора Московской области налажена зимняя уборка на 302 объектах», – отмечается в сообщении.

В ходе проведения операций «Снегопад» и «Кровля» выявлено и привлечено к административной ответственности 173 нарушителя в Серпухове, 87 нарушителей в городском округе Протвино и 42 нарушителя в Пущине.

«Силами инспекторов территориального отдела налажена зимняя уборка в 61 дворовом пространстве, на 44 кровлях нежилых зданий, а также на 25 детских площадках», – перечисляется в материале.

Большое внимание инспекторов территориального отдела уделено вопросам вывоза снега с территории городского округа Серпухов. Так, с начала зимы с территории городского округа было вывезено 3,4 тысячи кубометров снега.

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь находятся социально значимые объекты (школы, детсады, больницы), а также территории с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади. Инспекторы следят, чтобы своевременно очищались от снега и наледи, общественные пространства, пешеходные зоны, площадки перед социальными и торговыми объектами», – заключается в материале.