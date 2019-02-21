РИАМО - 21 фев. Авиакомпания iFly Airlines в четверг выполнила свой первый рейс в китайский курорт Санья из международного аэропорта «Жуковский», говорится в сообщении пресс-службы АО «Рампорт Аэро».

«Международный аэропорт «Жуковский», туристический оператор Tez Tour и авиакомпания iFly Airlines запустили маршрут «Жуковский – Санья – Жуковский». Пассажиров первого рейса в Жуковском ждал теплый прием: угощение для всех участников и сувениры для первых зарегистрировавшихся пассажиров», – отмечается в сообщении.

Планируется, что в дальнейшем туристы Tez Tour будут отправляться на отдых еженедельно по четвергам и воскресеньям.

«Уверен, что рейс «Жуковский – Санья» будет пользоваться заслуженной популярностью: курорты Хайнаня стремительно развиваются и с каждым годом завоевывают популярность у граждан России и Европы. Пусть этот первый рейс станет залогом продолжительных и эффективных партнерских отношений», – сказал генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила.

Рейсы на Хайнань – тропический остров в Южно-Китайском море – прекрасная возможность с головой окунуться в лето. Этот остров часто называют «Восточные Гавайи» и не зря: курорты Саньи – это реликтовая природа, мягкий климат и теплое море. Температура воды здесь никогда не опускается ниже 22 градусов, поэтому отдых здесь возможен круглый год, а наиболее удачным для посещения остова временем считается период с ноября по апрель.

«В 2019 году мы нацелены на дальнейшее развитие китайских направлений полетов iFly Airlines. На сегодняшний день, нашими бортами можно улететь в Китай из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. 21 февраля мы совместно с Tez Tour осуществили первый рейс из международного аэропорта «Жуковский». Этому предшествовала серьезная подготовительная работа, и мы искренне надеемся, что наш новый партнер обеспечит высокое качество обслуживания наших пассажиров», – подчеркнул генеральный директор iFly Airlines Кирилл Романовский.

Международный аэропорт «Жуковский» располагается на юго-востоке Московской области. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 1,61 миллиона пассажиров.