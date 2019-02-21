РИАМО - 21 фев. Рабочие заделали трещины и привели в порядок коллектор реки Неглинной в столице, его подготовили к весеннему паводку, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».
Для подготовки водосточной сети к весеннему паводку эксплуатационными службами «Мосводостока» проводятся работы по обследованию и очистке водосточных трубопроводов большого диаметра. В ходе обследования выявляются заторы и технические дефекты. После чего в коллектор спускаются бригады рабочих для выполнения очистки и устранения выявленных дефектов.
Строительно-монтажное управление ГУП «Мосводосток» завершило восстановительные работы защитного слоя бетонных конструкций участка коллектора, а также усиление его конструкций.
«В ходе выполнения работ использовался современный способ нанесения бетонной смеси методом сухого торкретирования, который позволяет не только выполнять защитные «рубашки», но и восстанавливать поврежденные слои бетона, возводить новые конструкции, заделывать раковины, трещины и другие дефекты», – поясняется в материале.
Мировая практика применения данной технологии показала, что торкретирование является более экономичным, быстрым и качественным способом. Часто сооружения, постоянно контактирующие с водой, имеют сложную форму и должны отвечать ряду требований: повышенная водонепроницаемость, износостойкость, химстойкость, прочность, морозостойкость. Все это достигается как раз при помощи метода торкретирования.
Метод сухого торкретирования позволяет добиться отличной защиты конструкций от агрессивных условий подземных рек и водоотводных систем города.
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