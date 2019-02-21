РИАМО - 21 фев. Рабочие заделали трещины и привели в порядок коллектор реки Неглинной в столице, его подготовили к весеннему паводку, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

Для подготовки водосточной сети к весеннему паводку эксплуатационными службами «Мосводостока» проводятся работы по обследованию и очистке водосточных трубопроводов большого диаметра. В ходе обследования выявляются заторы и технические дефекты. После чего в коллектор спускаются бригады рабочих для выполнения очистки и устранения выявленных дефектов.

«За зимний период 2018-2019 обследовано более 2,3 тысячи километров. После одного из таких обходов были выявлены небольшие дефекты в конструкции участка коллектора (реки Неглинной – ред.) от Театрального проезда до выхода в Москва-реку, который построен в 1966 году. В частности, появились небольшие трещины, которые необходимо было заделать и привести в порядок», – отмечается в сообщении.

Строительно-монтажное управление ГУП «Мосводосток» завершило восстановительные работы защитного слоя бетонных конструкций участка коллектора, а также усиление его конструкций.

«В ходе выполнения работ использовался современный способ нанесения бетонной смеси методом сухого торкретирования, который позволяет не только выполнять защитные «рубашки», но и восстанавливать поврежденные слои бетона, возводить новые конструкции, заделывать раковины, трещины и другие дефекты», – поясняется в материале.

Мировая практика применения данной технологии показала, что торкретирование является более экономичным, быстрым и качественным способом. Часто сооружения, постоянно контактирующие с водой, имеют сложную форму и должны отвечать ряду требований: повышенная водонепроницаемость, износостойкость, химстойкость, прочность, морозостойкость. Все это достигается как раз при помощи метода торкретирования.

Метод сухого торкретирования позволяет добиться отличной защиты конструкций от агрессивных условий подземных рек и водоотводных систем города.