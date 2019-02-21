РИАМО - 21 фев. Сотрудники Шереметьевской таможни задержал пассажирку рейса Рим – Москва, которая попыталась провезти незадекларированную одежду итальянского бренда Brunello Cucinelli на общую сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте таможни.

В ходе проведения контроля пассажирского рейса Рим – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) выявили гражданку России 1963 года рождения, которая пыталась провезти незадекларированные предметы одежды известного бренда.

«В результате таможенного досмотра багажа, предъявленного пассажиркой, были обнаружены 44 предмета женской одежды бренда Brunello Cucinelli. Женщина пояснила, что летала в Рим в командировку. Там приобрела для себя одежду на 8 тысяч евро», - говорится в сообщении.

Согласно заключению таможенного эксперта, стоимость данной одежды составила более 2,5 миллионов рублей.

«В действиях гражданки России усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию», - добавляется в материале.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.