РИАМО - 21 фев. Пожарные потушили возгорание в частном доме в деревне Лотошинского района, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В четверг в 11:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Лотошинский район, деревня Андрейково.

«В 14:10 – ликвидация. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 9 человек», – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что надо сохранять спокойствие, не поддаваться панике.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101», – заключается в материале.