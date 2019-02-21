РИАМО - 21 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Благоустройство и озеленение», в отношении ООО «Роспрофитгрупп» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

«В связи с нарушением ООО «Роспрофитгрупп» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Роспрофитгрупп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.