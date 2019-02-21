РИАМО - 21 фев. В связи с временным закрытием участка Сокольнической линии 65 работников ГКУ «Организатор перевозок» ежедневно помогают пассажирам сориентироваться и найти остановку компенсационных автобусов на Комсомольской площади, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Они оказывают помощь маломобильным пассажирам при посадке и высадки из автобусов, регулируют движение пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и отслеживают и пресекают случаи незаконной торговли», – отмечается в материале.

Во избежание затруднений работники учреждения следят за отсутствием припаркованных автомобилей, в том числе и такси, на проезжей части.

Узнать сотрудника можно по специальной форме – они одеты в ярко-желтый светоотражающий жилет с логотипом ГКУ «Организатор перевозок». Специалисты работают на месте ежедневно с 6 до 23 часов.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.