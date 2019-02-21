РИАМО – 21 фев. До конца февраля компании из Москвы могут подключить федеральный номер в коде 8 800 с полной компенсацией его стоимости, говорится в сообщении пресс-службы оператора телефонии для бизнеса «Манго Телеком».

«Такой номер используется для приема звонков, которые не тарифицирует оператор звонящего, — вне зависимости от того, с какого телефона или из какого города звонит клиент. Это удобно для бизнеса, который планирует работать на всей территории России и соответственно хочет увеличить территорию продаж. Более того, такой подход дополняет имидж организации и повышает к ней доверие», — говорится в сообщении.

По словам представителя оператора, использование федерального номера не является прерогативой крупных компаний, для малого и среднего бизнеса это возможность наравне с ведущими игроками создавать для своих потребителей максимально комфортные условия. Более того, в условиях возрастающей конкуренции как никогда важно иметь надежный канал обратной связи со своими клиентами.

До конца февраля облачный оператор дает возможность компаниям из Москвы получить федеральный номер совершенно бесплатно (обычная стоимость — порядка 3 тысяч рублей). Предложение доступно для всех новых клиентов «Манго Телеком».

Федеральный номер подключается в комплекте с виртуальной АТС Mango Office любой конфигурации, которая обеспечит на федеральном номере многоканальную телефонную связь и позволит обрабатывать массово поступающие звонки. Клиентам, которые закажут виртуальную АТС Mango Office, оператор вернет деньги за номер 8 800 на лицевой счет.