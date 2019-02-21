РИАМО – 21 фев. Начальник управления мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Подмосковью полковник внутренней службы Александр Ковылов 22 февраля проведет прием граждан в Можайском горокруге, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать второго февраля с 14:00 до 16:00 в ОМВД России по Можайскому городскому округу будет осуществлять прием граждан начальник управления мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Александр Ковылов», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться по адресу: Можайск, улица Коммунистическая, дом №57, кабинет №313. На прием можно предварительно записаться по телефону: 8(496)382-13-31.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.