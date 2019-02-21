РИАМО - 21 фев. В честь Дня защитника Отечества в школе-интернате Преподобного Сергия в деревне Топорково Сергиево-Посадского района пройдет молодежная игра «Зарница», говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Под крылом России».

«Волонтеры общественной организации «Под крылом России» подарят настоящий праздник спорта воспитанникам из Митинского детского дома (Тверская область) и школы-интерната Преподобного Сергия (Московская область). Поздравят детей с праздником и специально приглашенные гости. Среди них – известный боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрев», - говорится в сообщении.

Участников игры ожидают состязания в стрельбе по мишеням, выполнение физических упражнений, в том числе, непростого задания на погружение. Команды продемонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи, решения математических и логических заданий. Игра «Зарница» - отличный пример развития и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, а также воспитания духа патриотизма.

«Выбираю для себя личное участие, так как никакие деньги не заменят общение, обмен опытом. Уверен: мужчина должен быть развит всесторонне, в том числе, физически. Он должен уметь постоять за себя и своих близких. Ну и о пользе для здоровья нельзя забывать», - сказал Бикрев.

Он подчеркнул, что командные спортивные игры типа «Зарницы» учат одному из самых важных аспектов жизни – сплоченности и общению в коллективе. Дети учатся дружить, доверять друг другу, справляясь с трудностями, пускай и в рамках игры.

Игра пройдет на территории интерната Преподобного Сергия в деревне Топорково с 14:00 до 17:00.

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