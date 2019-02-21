РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержали двоих молодых людей, подозреваемых в похищении четырех металлических газовых баллонов из СНТ, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Успенского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило сообщение от жителя Москвы. Он сообщил о том, что неизвестные в садовом товариществе (СНТ) «Лапино» похитили 4 металлических газовых баллона, угрожая ножом. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое 19-летних жителей Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.