РИАМО – 21 фев. Управляющие компании из Звенигорода, Балашихи и Сергиева Посада по предписанию Госжилинспекции Подмосковья восстановили нормативную температуру горячего водоснабжения в жилых домах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановых проверок жилищные инспекторы зафиксировали, что в доме №22 по улице Заречная в Балашихе температура горячей воды в квартирах заявителей составляет +36,4 градуса. В доме №23 по улице Радужная в Южном микрорайоне Звенигорода температура горячего водоснабжения в точке водоразбора составила +58,3 градуса, но все равно не дотянула до нормативной – так же, как и в доме №253А на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

«В соответствии с требованиями к системам горячего водоснабжения, температура горячей воды в местах водозабора должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов. За этим должны следить управляющие организации, которые получили от нас предписания об устранении нарушений правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

ООО «Белый парус» из городского округа Балашиха, ООО «УК-Стройпромавтоматика» из городского округа Звенигород и ТСЖ «Северный-1» из Сергиево-Посадского района исполнили предписания об устранении нарушений в содержании многоквартирного дома.

«В отношении ООО «Белый парус» и председателя правления ТСЖ «Северный-1» возбудили дела по нарушению нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, а на гендиректора ООО «УК-Стройпромавтоматика» заведено административное дело за нарушение лицензионных требований», – говорится в сообщении.

УК из Балашихи оштрафовали на 10 тысяч рублей, председатель правления товарищества собственников жилья из Сергиева Посада оплатил 500 рублей, а сумма наказания гендиректора из Звенигорода составила 25 тысяч рублей.

«В ходе проверок исполнения предписаний государственные жилищные инспекторы убедились в том, что УК обеспечили нормативную температуру горячей воды в установленные сроки», – заключил Соков.