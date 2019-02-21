РИАМО – 21 фев. Министерство труда и социальной защиты РФ будет менять порядок социальных выплат для пенсионеров, чтобы пожилые смогли получать помощь в полном объеме вне зависимости от обстоятельств, такая мера стала возможной после обращения президента России к Федеральному Собранию, сообщает Федеральное агентство новостей.



Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. В нем лидер государства обратил внимание на то, что многие пенсионеры сегодня не получают доплат из-за разных обстоятельств.



«Теперь выплаты будут осуществляться следующим образом. Сначала государство будет предоставлять социальную доплату, чтобы довести материальное обеспечение до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), а затем индексировать пенсии и выделять ежемесячную денежную выплату», – отмечается в сообщении.



В Минтруде уточнили, что, таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.



«В результате, эти граждане должны получить прибавку», – подчеркивается в сообщении.