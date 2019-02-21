РИАМО – 21 фев. Вопросы реконструкции Носовихинского шоссе обсудили во время совещания в Мособлдуме, предпроектные работы стартуют в ближайшее время, сообщил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.

В Мособлдуме в четверг прошло рабочее совещание по вопросу реконструкции Носовихинского шоссе.

«Совместно с заместителем председателя правительства Московской области Игорем Тресковым, министром транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексеем Гержиком, специалистами проектных организаций, главами Балашихи и Реутова Сергеем Юровым и Станиславом Каторовым обсудили варианты реконструкции участка трассы от шоссе Ильича до Восточного шоссе», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в ближайшее время начнутся предпроектные работы, в ходе которых будет выполнено моделирование транспортных потоков.