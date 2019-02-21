РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Первоклассники гимназии №7 Подольска смастерили и развесили кормушки для птиц на бульваре 65-летия Победы, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«С наступлением холодов в поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие другие пернатые начинают искать корм вблизи жилых домов. Поэтому воспитанники образовательных учреждений совместно с воспитателями и родителями ежегодно проводят акцию «Покормите птиц зимой». Сегодня (21 февраля – ред.) такая акция прошла на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики. Первоклассники гимназии №7 совместно с учителями и родителями смастерили кормушки для птиц и развесили их на деревьях», – говорится в сообщении.

Юные горожане сами засыпали корм в свои кормушки и любовались результатами своего труда.