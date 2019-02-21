РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В подмосковном Подольске на улице Циолковского отремонтировали яму на проезжей части автодороги, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель горокруга оставил сообщение на портале и отметил, что на улице Циолковского образовалась яма.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автомобильной дороги на улице Циолковского и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сказал замглавы администрации городского округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.