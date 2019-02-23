РИАМО – 23 фев. Развитие системы дополнительного образования, о котором говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, дает возможность детям раскрывать свои таланты вне зависимости от школьной программы, сообщил РИАМО кандидат экономических наук Владимир Назаров.

В своем послании Путин отметил, что за три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов и центров развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования, которое должно быть доступно для всех детей. Кроме того, во всех регионах страны к 2024 году появятся центры поддержки одаренных ребят по модели сочинского «Сириуса». В стране реализуются и другие проекты в сфере образования: «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес».

«Образование - это самое важное, именно система образования определяет дальнейший путь человека. Школа меняется очень медленно, поэтому важно развивать дополнительное образование, включая кванториумы и так далее. Это дает возможность развивать талант у школьников вне зависимости от школьной программы. Это позволяет мягко менять систему образования», - сказал Назаров.

Он также отметил, что в послании Федеральному Собранию президент обратил внимание на все болевые точки, в частности, поручил усилить меры социальной поддержки многодетных семей.

«В бедных семьях живет каждый четвертый ребенок. Предложенные президентом меры - в частности, улучшение условий по ипотеке - очень востребованы. Я думаю, потребуются дополнительные меры, но для начала нужно сделать первые шаги», - подчеркнул эксперт.

Обращаясь в ходе послания к правительству и Центробанку, Путин поручил последовательно снижать ставки по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже. Льгота по ипотеке для многодетных, по словам президента, должна быть продлена на весь срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, Путин поручил выплачивать 450 тысяч рублей в счет погашения их ипотечного кредита.

Также Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Кроме того, президент заявил, что многодетные семьи необходимо освободить от земельного налога на участки в шесть соток. Согласно поручению главы государства, правительству и ЦБ предстоит разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, чтобы у семей была возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом.

Также глава государства поручил изменить условия получения выплат на первого и второго ребенка, что в 1,5 раза увеличит число получателей этих денег. Пособие на содержание ребенка с инвалидностью, согласно поручению Путина, должно быть увеличено с 1 июля почти в два раза, до 10 тысяч рублей.

Говоря о развитии образования, Путин сообщил, что в регионах создаются научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать возможности сфер образования, науки и бизнеса. В течение трех лет такие центры должны появиться в 15 субъектах РФ.

По словам президента, на всех уровнях профессионального образования необходимо внедрить обновленные учебные программы. Также следует организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются. Кроме того, в сфере среднего профессионального образования необходимо ускорить модернизацию и к 2022 году обеспечить современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и техникумах.