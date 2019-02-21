РИАМО - 21 фев. Жители Подмосковья могут получить перерасчет за некачественное оказание услуг по вывозу отходов, сообщил в четверг на конференции регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Московской области министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

«Очень важный момент вы подняли, связанный с ненадлежащим качеством услуг и перерасчетом. Это сфера, где нужен общественный контроль. Это отдельная коммунальная услуга, регулируемая федеральным законодательством, 354-е постановление предусматривает перерасчет услуги в сторону уменьшения в случае ненадлежащего качества», - сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья приняли решение, что по всем заявлениям с приложением фиксации в любом виде, фото-фиксации сегодня в обязательном порядке управляющая компания делает перерасчет, и такие же перерасчеты будут делать в «Мосэнергосбыте» при обращении по ИЖС.

По его словам, на территории Подмосковья работают более 1,3 тысячи мусоровозов, установлено более 30 тысяч контейнеров.

В четверг проходит конференция регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Московской области. Предусмотрена работа тематических площадок по темам - «Здравоохранение», «Демография», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости» и другие.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ в регионе появилась новая графа – за вывоз мусора. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны.