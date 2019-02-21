РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 фев. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках 28 февраля пройдет ярмарка вакансий, сообщается в группе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«В своем итоговом обращении глава городского округа Андрей Булгаков рассказал о том, что в 2019 году в Котельниках создадут более 400 рабочих мест. И некоторые из них уже представят на ярмарке вакансий, которая пройдет 28 февраля в ТЦ «МЕГА Белая Дача»», – говорится в сообщении.

Ярмарка начнется в 17:00 в «Библио-Холле», вход со стороны кинотеатра «Киномакс», рядом с Ледовой ареной.