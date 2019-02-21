РИАМО - 21 фев. На Страстном бульваре в центре столицы на дорогу упал автокран, водителей просят объезжать место происшествия по улицам Петровка и Тверская, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Движение по Страстному бульвару от Нарышкинского проезда до Малой Дмитровки перекрыто из-за падения автокрана. В сторону Тверской занята одна полоса», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы. Водителям рекомендуется объезжать перекрытый участок дороги по улицам Петровка и Тверская.

Видео с места падения автокрана на проезжую часть в центре Москвы>>