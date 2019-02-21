РИАМО - 21 фев. Обеспеченность цифровым телевизионным оборудованием на территории Московской области находится на высоком уровне, Минпотребрынка ведет еженедельный мониторинг объемов реализации за последнюю неделю, а также объем доступного оборудования на складах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На 21 февраля объем реализации цифровых приставок составил 2967 штук и 2819 телевизоров. С начала реализации программы продано более 7919 приставок и 8 тысяч телевизоров. На складах на данный момент доступно к отгрузке в магазины более 70 тысяч приставок и 30,5 тысяч телевизоров.

«Мы ожидаем динамичного увеличения спроса в первые две недели апреля, непосредственно перед переходом на цифровое вещание, и Московская область более чем обеспечена цифровыми приставками, перебоев с доставкой не предвидится», – отметил глава министерства Владимир Посаженников.

Как напоминается в материале, 15 апреля в Московской области прекратится аналоговое эфирное вещание – то, при котором сигнал принимает антенна. Подмосковье в числе 20 регионов вошло во вторую волну поэтапного сокращения аналогового эфирного вещания обязательных общедоступных телеканалов.

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам. В Московской области малообеспеченным гражданам, приобретающим оборудование для приема сигнала в цифровом формате стоимостью около 1 тысячи рублей, будет оказана единовременная материальная помощь.

Минкомсвязью России совместно с крупнейшими торговыми сетями, продающими электронику и «Почтой России», 31 января был подготовлен и торжественно подписан Меморандум об обеспечении населения Российской Федерации оборудованием для приема программ цифрового эфирного вещания.

В соответствии с положениями Меморандума его участники обеспечат наличие в своих торговых объектах пользовательского цифрового телевизионного оборудования для приема сигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах, в том числе в нижнем ценовом сегменте, стоимостью до 1000 рублей.

На территории Московской области реализуют пользовательское цифровое телевизионное оборудование для приема сигнала в формате DVB-Т2 крупные сетевые компании: «Ашан Ритейл Россия», «Гиперглабус», ДНС, «Зельгрос», «Метро Кеш энд Керри», «М.Видео», «О’кей», «Эльдорадо», «Техносила». Всего данные позиции доступны более чем в 670 магазинах региона.