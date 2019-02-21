РИАМО - 21 фев. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья возглавил общероссийский рейтинг Центров поддержки экспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с Минэкономразвития России оценил работу региональных центров поддержки экспорта за 2018 год. При формировании рейтинга учитывались, в частности, охват поддержки экспорта в регионе, количество новых экспортеров, география и объемы экспортных поставок.

«В первую десятку рейтинга вошли Московская область, Кировская область, Омская область, Алтайский край, Свердловская область, Удмуртская Республика, Ярославская область, Калужская область, Воронежская область, Новосибирская область, Красноярский край и Республика Мордовия», – говорится в сообщении.

При содействии центров поддержки экспорта в 2018 году более тысячи малых и средних компаний заключили экспортные контракты.

«Мы продолжим развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, будем активно работать с местными властями в области внедрения и реализации нашего регионального экспортного стандарта», – отметил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Федеральное финансирование в 2018 году получил 61 региональный центр поддержки экспорта, именно эти центры представили результаты своей деятельности за прошлый год. РЭЦ с февраля 2019 года выступает агентом правительства РФ по методическому и информационному сопровождению создания и развития центров поддержки экспорта. Центры поддержки экспорта будут интегрированы в единую систему продвижения экспорта совместно с Торгпредствами России за рубежом.

Как прокомментировал зампред правительства Московской области Вадим Хромов, экспорт для региона крайне важен. По предварительным итогам 2018 года он составляет 6,63 миллиарда долларов, и Московская область ежегодно растет в объемах экспорта.

«Мы планируем достичь к 2024 году объем экспорта в 13 миллиардов долларов. И достижению этой цели способствует, в том числе, и деятельность Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. С этого года мы вводим ряд новых видов поддержки экспортеров», – подчеркнул он.

В частности, в 2019 году региональный Фонд ВЭД будет компенсировать затраты предпринимателей Подмосковья на размещение своей продукции на международных электронных площадках, на создание экспортного бренд-бука, на получение международных сертификатов, на участие в выставках с индивидуальным стендом за рубежом, а также на представление своей организации на коллективном стенде.

Хромов добавил, что на мероприятия по программе поддержки малого и среднего предпринимательства и продвижения их товаров в 2019 году будет направлено 72 миллиона рублей в отличие от 20 миллионов в прошлом году. По региональным мерам на поддержку обрабатывающих производств зарезервировано фактически 75 миллионов рублей.

Деятельность регионального правительства и программа поддержки будут сконцентрированы на пяти направлениях, соответствующих национальным проектам: промышленный экспорт, экспорт продукции АПК, логистика международной торговли, экспорт услуг и системные меры развития международной кооперации и экспорт.

Помимо поддержки Фонда ВЭД Московской области, региональные экспортеры в 2019 году смогут воспользоваться поддержкой и по федеральным программам, в частности, по линии Минпромпторга России в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).