РИАМО - 21 фев. В сырном кластере в Дмитровском городском округе будет произведено около 20,5 тысяч тонн сыра вместо ранее ожидаемых 12 тысяч тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он подчеркнул, что планировалось производить 12 тысяч тонн сыра. На сегодняшний день уже подсчитано, что на данной территории будет произведено порядка 20,5 тысяч тонн сыра.
Сырный кластер создается в Дмитровском городском округе. Общий объем инвестиций оценивается в 2 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест.
«В настоящее время завершается создание инфраструктуры сырного кластера. Водопровод, канализация и газ уже проведены», - уточнил Разин.
Он напомнил, что распределение земельных участков в сырном кластере будет проведено до лета 2019 года.
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