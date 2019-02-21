РИАМО - 21 фев. В сырном кластере в Дмитровском городском округе будет произведено около 20,5 тысяч тонн сыра вместо ранее ожидаемых 12 тысяч тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Когда мы начинали этот проект создания сырного кластера, слышали много скепсиса, много критики. У нас сегодня заявок в сырный кластер больше, чем земли, которую мы изначально для наших инвесторов готовили. Причем объем двукратный», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин на выставке «Молочная и мясная индустрия-2019».

Он подчеркнул, что планировалось производить 12 тысяч тонн сыра. На сегодняшний день уже подсчитано, что на данной территории будет произведено порядка 20,5 тысяч тонн сыра.

Сырный кластер создается в Дмитровском городском округе. Общий объем инвестиций оценивается в 2 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест.

«В настоящее время завершается создание инфраструктуры сырного кластера. Водопровод, канализация и газ уже проведены», - уточнил Разин.

Он напомнил, что распределение земельных участков в сырном кластере будет проведено до лета 2019 года.

Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств проходит в Москве с 19 по 22 февраля.