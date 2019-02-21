РИАМО - 21 фев. Пассажиры такси с пистолетами угрозами заставили водителя отдать им иномарку и документы на нее, инцидент произошел на Ярославском шоссе столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 20 февраля в 11:19 в ОМВД поступил материал проверки по факту обращения к ним водителя такси, который заявил о разбое по адресу: Москва, Ярославское шоссе, дом 5.

«Установлено, что 19 февраля в 22:30 по вышеуказанному адресу двое неизвестных, проезжавших в качестве пассажиров в машине такси Kia Rio, угрожая предметом похожим на пистолет заявителю, потребовали передачи денежных средств и авто, после чего неизвестные потребовали проследовать по адресу: улица Енисейская, дом 17, корпус 1 и неустановленному адресу, где к ним присоединились еще двое неизвестных соучастников», - сказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленники продолжали угрожать предметами, похожими на пистолеты, проследовали по адресу проживания водителя, с целью завладения документами на машину, после чего высадив последнего, скрылись на его авто. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.

«20 февраля в 10:00 по адресу: Московская область, Видное, задержаны неработающие 1988 и 1992 годов рождения», - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».