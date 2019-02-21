РИАМО – 21 фев. Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» восстановила работу лифтов в многоквартирном доме №1 по улице Кедрова в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госжилинспекции Московской области.

В ходе внеплановой проверки по обращению жительницы вышеуказанного дома жилищные инспекторы зафиксировали, что в пассажирском лифте подъезда №1 панель управления находилась в нерабочем состоянии, а дверь лифтовой кабины была открыта. В подъезде №2 при вызове грузопассажирского лифта с 1, 9 и 16 этажей, он не приезжал. Также там выявили повреждения и сколы напольной плитки. Инспекторы выдали ООО «ПИК-Комфорт» предписание на устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

«На заместителя управляющего данной организацией было заведено административное производство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Результатом рассмотрения дела в мировом суде стало признание должностного лица виновным в совершении правонарушения. Теперь ему необходимо выплатить административный штраф на сумму 60 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В ходе повторной проверки инспекторы убедились в том, что УК исполнила предписание в полном объеме и в установленные сроки.

«Было отремонтировано напольное покрытие, восстановлена штатная работа грузовых лифтов и представлены акты их технического освидетельствования», – заключается в материале.