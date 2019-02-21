РИАМО – 21 фев. Метрополитен значительно обновил инфраструктуру на перекрытом участке Сокольнической линии подземки, за пять дней в туннелях и станциях было проложено восемь километров кабеля энергоснабжения и проведены работы по замене инженерных сетей, сообщил журналистам в четверг первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского».

«За это время Московский метрополитен значительно обновил свою инфраструктуру. Были проведены работы по замене перекрестного съезда на станции «Бульвар Рокосовского». Было проложено восемь километров кабеля энергоснабжения, проведены работы по замене инженерных сетей», – сказал Дощатов.

Он добавил, что на завершающем этапе технологического окна проводится генеральная уборка станций. В оставшиеся дни будет промыто более 5 тысяч квадратных метров путевых стен, 4 тысячи квадратных метров поверхности пола, колонны и вестибюли.

На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ.

Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них бесплатный.

Поезда по «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

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