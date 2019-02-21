РИАМО - 21 фев. В четверг днем в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 47 рейсов, следует из данных сервиса«Яндекс.Расписания».

Утром в четверг количество задержанных и отмененных рейсов было 30.

В аэропорту «Внуково» задерживается 21 рейс, один отменили. В «Домодедове» восемь рейсов задержали, еще десять отменили. В «Шереметьеве» задержаны шесть рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержан один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели.