РИАМО – 21 фев. Роспотребнадзор завершил исследование вспышки кишечной инфекции в детсадах столицы в конце 2018 года, сообщает ТАСС.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, из 127 выявленных случаев кишечной инфекции в семи столичных детских садах 57 воспитанников и сотрудников дошкольных учреждений болели дизентерией.

«В конце декабря 2018 года ведомство сообщило о выявлении кишечной инфекции у воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы, у больных была обнаружена дизентерия. Первого февраля 2019 года Роспотребнадзор направил письмо представителям ОП Москвы, в котором говорилось, что всего было зарегистрировано 127 случаев кишечной инфекции, при этом не уточнялось число случаев дизентерии», – отмечается в сообщении.

Ранее совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под контроль расследование случаев дизентерии в дошкольных учреждениях.

«В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возникновением вспышки дизентерии была купирована достаточно оперативно, и нет необходимости брать расследование этого дела под особый контроль СК», – уточняется в материале.

Андреева в рамках круглого стола в Общественной палате, посвященного организации детского питания в детсадах Москвы, пояснила, что 57 случаев дизентерии на 127 заболевших различными кишечными инфекциями.

«Это та работа, на которую мы выходили сразу, как только видели, что у детей регистрируется вспышечная заболеваемость», – дополнила она.

Андреева уточнила, что кишечная инфекция выявлена как у детей, так и у сотрудников дошкольных учреждений, которые контактировали с ними и осуществляли раздачу пищи.

«Всего в период вспышки заболевания было проведено более 1,3 тысяч лабораторных исследований. В дошкольном учреждении 2051 заболел 31 ребенок, из них 13 – дизентерией; в детском саду 3219 заболело 35 человек, из них 10 – дизентерией; в детском саду 1357 заболел 21 человек, 6 – дизентерией; в учреждении 2090 заболело 10 человек, 7 – дизентерией; в саду 1547 заболело 22 человека, из них 12 – дизентерией», – перечислила Андреева.

Также она заявила, что в детском саду 1208 заболело шесть человек, все 6 случаев – дизентерия, в саду 2010 заболело четверо, из них 3 случая – дизентерия.

Андреева подчеркнула, что результаты исследований направлены в Главное управление Роспотребнадзора для финального заключения.

Председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы Алексей Венедиктов заверил родительское сообщество о том, что запросит заключение ведомства и опубликует его.

«Он также предложил в будущем каждого ребенка, пострадавшего в учебном учреждении от кишечной инфекции, ставить на наблюдение гастроэнтеролога. По его данным, ежедневно в дошкольные учреждения Москвы поступает 1 миллиона 212 тысяч порций питания, еще 499 тысяч – в школы», – поясняется в статье.

В конце декабря 2018 года директора нескольких московских школ объявили карантин в дошкольных группах, чтобы предотвратить распространение инфекции. Ряд СМИ отмечал, что по мнению родителей, причиной заболевания нескольких детей могла быть кишечная инфекция, однако ни один из директоров не подтвердил эту версию. После этого управление Роспотребнадзора по столице начало расследование по этому факту.