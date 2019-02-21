РИАМО - 21 фев. На территории Московской области планируют создать единый туберкулезный диспансер с муниципальными филиалами, сообщил в четверг на конференции регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Подмосковье министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

«Мы создаем единый Московский областной противотуберкулезный диспансер с филиалами в муниципальных образованиях», - сказал Матвеев.

Он также рассказал, что Московской области удается привлекать кадры. В частности, в прошлом году в регион пришли 400 участковых врачей.

В четверг проходит конференция регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Московской области. Предусмотрена работа тематических площадок по темам - «Здравоохранение», «Демография», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости» и другие.

Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны.