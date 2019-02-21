РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в городском округе Мытищи принял участие в церемонии открытия праздничного концерта и товарищеского хоккейного матча между командами «Легенды хоккея» и «Северного флота», мероприятие посвящено Дню защитника Отечества, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Рад приветствовать на нашем торжественном мероприятии военнослужащих и членов их семей, представителей силовых структур, участников боевых действий, наших ветеранов Афганистана. Подмосковье знаковое место для каждого, кто имеет отношение к вооруженным силам России. У нас сосредоточена история, современность и будущее нашей армии», - сказал Воробьев.

Он отметил, что почти 500 воинских частей находятся на территории Подмосковья, многие из которых по праву считаются элитой армии.

«Именно здесь (в Подмосковье - ред.) расположен главный штаб ракетных войск стратегического назначения, ядерного щита нашей страны. Контролируем орбитальную группировку российских спутников, главный испытательный центр и центр контроля космического пространства в Богородском городском округе», - добавил Воробьев.

Он напомнил, что в подмосковной Баковке находится штаб знаменитой 1-ой гвардейской танковой армии, которая получила боевое крещение на Курской дуге в 1943 году и дошла до Берлина.

«Сегодня в боевом строю в составе армии остаются Кантемировская и Таманская дивизии. Огромное значение имеет выстроенная вокруг столицы оборонительная система ПВО и ПРО. На протяжении многих лет 1-я армия противоракетной обороны ВКС находится в постоянной боевой готовности. Там же в Балашихе расположена военная академия РВСН имени Петра Великого и знаменитая дивизия оперативного назначения имени Дзержинского», - заявил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье всегда с особенным чувством наблюдают за полетами летчиков из центра показа авиационной техники. Кроме того, гордятся десантниками из 45 бригады спецназа в Кубинке и саперами из международного противоминного центра в Красногорске.

«Особенно хочу поприветствовать наших гостей - военных моряков Северного флота, которые приехали на ответный товарищеский матч между командами «Легенды хоккея» и «Североморской К-21». Мы впервые проводим праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества в таком формате. Это одновременно и концерт, и товарищеская игра. Надеюсь, это станет доброй традицией», - подытожил Воробьев.

Перед хоккейным матчем на сцене ледового дворца «Арена Мытищи» начался праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, ведущими которого стали известные фигуристы России - Ирина Слуцкая и Алексей Ягудин.

Перед началом игры Воробьев и двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по хоккею Александр Якушев провели символическое вбрасывание шайбы.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.